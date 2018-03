Príncipe William e duquesa Kate visitarão os EUA entre 7 e 9 de dezembro

O príncipe britânico William e sua esposa Kate, que está grávida do segundo filho do casal, farão uma rápida visita aos Estados Unidos no mês que vem, que incluirá uma ida ao memorial do 11 de setembro de 2001 em Nova York, informou o palácio de Kensington nesta sexta-feira.

Nascido em julho do ano passado, o filho do casal, príncipe George, não os acompanhará na excursão entre 7 e 9 de dezembro, na qual visitarão Nova York pela primeira vez.

Filho do príncipe herdeiro Charles e de Diana, William também irá a Washington para comparecer a uma conferência anticorrupção sobre o contrabando de objetos da vida selvagem e o comércio ilegal de marfim.

Kate ficará em Nova York, onde será acompanhada por Chirlane McCray, esposa do prefeito da cidade, Bill de Blasio, na visita que fará a um centro local de desenvolvimento infantil.

Ainda na metrópole, o casal, conhecido oficialmente como Duque e Duquesa de Cambridge desde seu casamento em 2011, também comparecerá a um jogo de basquete para divulgar a cooperação entre a NBA e organizações britânicas que apadrinham.

A última vez em que o casal esteve nos EUA foi em 2011, quando visitou a Califórnia.

Kate, que só recentemente retomou suas atividades oficiais em função de enjoos matinais, deve dar à luz em abril.

(Por Ahmed Aboulenein)