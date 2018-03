"Suas Altezas Reais Duque e Duquesa de Cambridge estão muito felizes em anunciar que a Duquesa de Cambridge está esperando um bebê", disse o escritório em comunicado.

O documento acrescentou que Catherine, que casou-se com William em abril do ano passado, estava em um hospital em Londres por causa de um mal-estar repentino e que a gravidez está no início.

(Reportagem de Stephen Addison)