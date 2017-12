Príncipe William dorme na rua em apoio a sem-teto

William, segundo na linha ao trono britânico, e seu secretário particular, Jamie Lowther-Pinkerton, passaram a noite sobre caixas de papelão, sob a baixa temperatura de 15 de dezembro perto da ponte Blackfriars, junto com o diretor-executivo do Centrepoint, Seyi Obakin.

O príncipe foi levado pelo bairro de West End nas primeiras horas da manhã para observar os outros mendigos.

"Não posso, depois de uma noite, sequer começar a imaginar como deve ser dormir nas ruas de Londres, noite após noite", disse William.

"A miséria, as doenças mentais, o vício das drogas e do álcool e as brigas familiares fazem com que as pessoas fiquem desamparadas. Espero que, ao aprofundar minha compreensão do tema, possa ajudar os mais vulneráveis em nossas ruas", disse o príncipe.