Príncipe William deixa Seychelles após férias com namorada O príncipe britânico William deixou as ilhas Seychelles depois de passar uma semana de férias com Kate Middleton num resort exclusivo numa ilha, informou na sexta-feira um funcionário do aeroporto local. A notícia das férias de William e Kate, ambos de 25 anos, motivou especulações na mídia de que os dois estariam juntos de novo, alguns meses depois de romperem sua relação, e sobre a possibilidade de noivado. O príncipe William e Kate Middleton se hospedaram num hotel na ilha Desroches sob os nomes de Martin e Rosemary, para ocultar sua identidade, informou a mídia britânica. Um funcionário do aeroporto disse à Reuters que viu o príncipe acompanhado de duas pessoas quando partiu num vôo da Air Seychelles rumo a Londres na tarde de quinta-feira. "Pelo menos uma das pessoas era guarda-costas", disse o funcionário, dizendo não saber quem era a terceira pessoa porque sua visão foi obstruída. O governo de Seychelles proibiu a mídia local de veicular notícias sobre os dois e prendeu três fotógrafos britânicos na quarta-feira quando eles alugaram um barco numa tentativa de conseguir fotos. Autoridades disseram que os jornalistas não estavam credenciados. "Temos o dever de proteger a privacidade de nossos visitantes", disse à imprensa local o executivo-chefe da Island Development Company, proprietária do resort, Glenny Savy. Em julho o tablóide britânico The Sun divulgou a notícia de que o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, convencera sua namorada de longa data Kate Middleton a voltar a namorar com ele, 12 semanas depois de eles terem rompido. Após se conhecerem na faculdade, os dois tinham terminado sua relação de quatro anos em abril, em meio a relatos de que William, que é oficial do exército, ainda não queria se casar e que a atenção constante da mídia estava prejudicando a vida privada deles.