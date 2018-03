Príncipe oferece US$ 2 mi por show de Amy Winehouse O príncipe Azim, de Brunei, uma das pessoas mais ricas do mundo, ofereceu cerca de US$ 2 milhões por um show particular da cantora britânica Amy Winehouse. O príncipe contatou a estrela pop pedindo-lhe que toque para ele em novembro. Amy disse estar avaliando a oferta milionária. A cantora já foi contratada por Daria Zhukova, noiva do magnata russo Roman Abramovich, para tocar em junho na abertura de uma galeria de arte em Moscou, por US$ 1,9 milhão. Em fevereiro, Amy fez a festa em um desfile da grife Louis Vuitton em Paris, onde cantou suas músicas mais populares, em troca de US$ 1 milhão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.