Príncipe Harry pediu namorada em casamento, diz tablóide

O príncipe Harry da Inglaterra pediu sua sua namorada, Chelsy Davy, em casamento enquanto eles faziam um safári em Botsuana, na África Subsaariana, informa hoje o tablóide britânico Sunday Mirror. A jovem de 21 anos, do Zimbábue, aceitou o pedido de Harry, mas o casal não planeja, por enquanto, fazer um anúncio oficial de seu compromisso. Eles preferem esperar que Chelsy termine um curso de Política na Universidade de Leeds, no norte da Inglaterra, para onde se mudará no próximo mês, afirma o jornal. Um amigo do casal citado pelo tablóide disse que, somente depois de 18 meses, Harry e Chelsy anunciarão o casamento. "Harry e Chelsy se levam a sério como casal, e os dois querem que isso seja algo mais (...). Um não imagina a vida sem o outro", afirmou a fonte. Desde que se conheceram, em 2004, os jovens vinham mantendo uma relação à distância, já que moram em continentes diferentes e só se viam em períodos de férias. Recentemente, Chelsy viajou com seu irmão Shawn pela América Latina, enquanto Harry cumpria suas obrigações junto ao Exército britânico. Agora, ela se recupera de uma operação de apendicite, realizada na quinta-feira.