Príncipe Harry e namorada Chelsy se separam O príncipe Harry e a namorada Chelsy Davy terminaram o namoro depois de cinco anos, informou uma fonte real no sábado. O casal, que já tinha se separado em 2007, terminou o relacionamento de forma amigável, segundo a fonte. Clarence House, a residência oficial do pai de Harry, o príncipe Charles, disse que não comenta a vida pessoal do príncipe, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono. A separação acontece três semanas depois de o casal retornar de uma viagem de férias às ilhas Maurício, informou o jornal News of the World em seu site. O jornal informou que Davy, 23, nascida no Zimbábue, disse a amigos que ela não conseguia mais aturar o estilo de vida dele e o tempo que passavam separados. Ela voltou à universidade, em Leeds, e Harry começou seu treinamento para ser piloto de helicóptero no quartel-general da Força Aérea, em Hampshire, na segunda-feira, informou o jornal. Harry, 24, é tenente da Cavalaria Real e serviu no Afeganistão no ano passado, mas teve de voltar quando a mídia revelou que ele estava lá.