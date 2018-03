Príncipe Harry chega à Inglaterra após lutar no Afeganistão O príncipe Harry da Grã-Bretanha, terceiro na linha de sucessão ao trono, voltou do Afeganistão neste sábado, depois que vazaram notícias de que ele estava lutando contra o Taliban há 10 semanas. O neto da rainha Elizabeth foi retirado do front de batalha porque oficiais da Defesa temiam que a cobertura mundial de sua ação no Exército britânico pudesse fazer com que ele e seus companheiros soldados corressem mais perigos. O príncipe voou de volta à base da Força Aérea Real na Inglaterra para ser cumprimentado por seu pai, o príncipe Charles, e seu irmão, o príncipe William. Harry foi ao Afeganistão em serviço ativo em dezembro, num plano para ficar em ação por quatro meses. Harry, segundo filho da princesa Diana, foi o primeiro membro da família real a ir a combate desde seu tio, o príncipe Andrew, que pilotou helicópteros durante a Guerra da Malvinas, há 25 anos. Charles, depois de se reunir novamente com o filho, disse: "Estou particularmente frustado que ele tenha sido retirado inesperadamente porque, à parte o resto, ele tinha planejado voltar com o resto de seu regimento". Harry estava desapontado no ano passado porque seu plano de ir combater no Iraque foi cancelado depois que grupos militantes ameaçaram sequestrá-lo ou matá-lo. Harry confessou que pensou em deixar o Exército. "É muito bom ser uma pessoa normal uma vez, creio que é o mais normal que vou conseguir na vida", afirmou o príncipe, cuja mãe viveu sob os holofotes da mídia antes de morrer em Paris, perseguida por paparazzi.