Príncipe é o ´3º pai´ de bebê de Anna Nicole Smith Pelo menos três homens, entre eles o marido da atriz Zsa Zsa Gabor, esperam ser reconhecidos como pai da filha de cinco meses da modelo Anna Nicole Smith, que morreu na quinta-feira na Flórida em circunstâncias que a necropsia ainda não conseguiu identificar. O príncipe Frederick von Anhalt, de 59 anos e casado há 20 anos com Gabor, de 90 anos, afirmou em entrevista ao programa Larry King Live, da rede de televisão CNN, que manteve uma relação de 10 anos com a ex-modelo da Playboy. "Ela queria se tornar uma princesa. Admirava Zsa Zsa, mas pediu que eu me divorciasse e me casasse com ela", acrescentou. Dannielyn, a filha da polêmica modelo, nasceu em setembro, e sua paternidade também é reivindicada pelo advogado e último companheiro de Anna Nicole Smith, Howard K. Stern, cujo nome consta na certidão de nascimento do bebê, e por Larry Birkhead, um ex-amante. "Estão falando bobagens. Nenhum deles é o pai", afirmou Anhalt, que não poupou seu antigo caso. "Poderiam ter havido outros 30. Ela era assim. Era apaixonada pelo amor", disse o oitavo e atual marido de Gabor. Gabor foi um dos símbolos sexuais das décadas de 40 e 50 e, entre seus filmes mais famosos, mesmo sem terem sido sucesso de crítica, estão Moulin Rouge e Queen of Outer Space. Segundo Anhalt, caso os exames de DNA a que seus rivais poderão ser submetidos não favoreçam nenhum deles, ele estaria disposto a entrar na Justiça pela paternidade da menina, que poderá herdar uma grande fortuna caso o processo que a mãe abriu há anos receba um parecer positivo. O verdadeiro pai do bebê não apenas passaria a ter os direitos de poder pátrio sobre a menina, mas também sobre a potencial herança, segundo especialistas. Smith, que foi uma das primeiras estrelas a reforçar seus atributos pessoais com cirurgias estéticas e tinha como modelo a lendária Marilyn Monroe, foi alçada à fama quando, em 1993, foi escolhida "a coelhinha do ano" da revista Playboy. Desde então, após estampar suas curvas na publicação e na televisão, participou do que seria um dos primeiros reality shows da história americana. Além disso, atuou em papéis secundários em diversos filmes. Em 1994, quando estava quase sendo esquecida, deixou estarrecidos os setores mais conservadores da sociedade americana ao se casar com o multimilionário Howard Marshall. Anna Nicole Smith tinha 26 anos. Seu marido, 89 e uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão. Pouco mais de um ano após o casamento, Marshall morreu. A partir de então, a modelo deu início a uma batalha nos tribunais por sua fortuna contra os parentes do multimilionário. A guerra, que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, continua sem um vencedor. Na opinião de uma corte da Califórnia, Smith teria direito a um total de US$ 474 milhões da fortuna. Já outro tribunal reduziu o montante a US$ 88 milhões. Posteriormente, uma corte de apelações disse que a modelo não tinha a dinheiro algum. No entanto, em maio de 2006, o Supremo anulou essa decisão judicial e afirmou que Smith podia dar continuidade à sua batalha pela fortuna nos tribunais do país. O destino desses milhões e a paternidade de sua filha continuam sendo um mistério, assim como as causas de sua morte. Um médico legista do condado de Broward, no norte de Miami, afirmou na sexta-feira que a necropsia preliminar não revelou a causa da morte da modelo. Porém, ele descartou a possibilidade de uma ação criminosa. Em entrevista coletiva, o legista Joel A. Perper disse que não foram encontrados sinais de traumatismo por golpes, asfixia ou outros golpes, nem registros de drogas no estômago de Smith. Segundo o médico, "há um grande número de possibilidades", entre elas causas naturais, uma possível reação ao consumo de drogas ou uma combinação de vários fatores. Será necessário esperar entre três e cinco semanas para determinar precisamente a causa da morte da ex-coelhinha da Playboy.