Príncipe de Astúrias inaugurará quatro novos centros no País

O Instituto Cervantes e a Universidade Nacional de Brasília (UNB) assinaram nesta segunda-feira, 16, um acordo para cooperar na difusão da língua espanhola no Brasil, onde o Príncipe de Astúrias inaugurará na terça quatro novos centros da instituição. O acordo foi assinado com a Universidade Nacional de Brasília em um breve ato no qual esteve presente o novo ministro de Cultura espanhol, César Antonio Molina, que até semana passada dirigiu o Instituto Cervantes. O convênio estabelece três linhas de cooperação para fortalecer o intercâmbio entre as instituições, para a criação de cursos de formação de professores e a realização de cursos, conferências e outras atividades dirigidas à promoção da língua espanhola. Molina, que foi acompanhado pelo secretário-geral do Instituto Cervantes, Joaquín de la Infiesta, recebeu uma homenagem do reitor da Universidade de Brasília, Timothy Mulholland, que entregou a ele um documento de reconhecimento que a universidade reserva para altas personalidades internacionais. Uma homenagem similar foi recebida nos últimos anos por Julio María Sanguinetti, Raúl Alfonsín e Nelson Mandela, respectivamente ex-presidentes do Uruguai, Argentina e África do Sul, e a atual chefe de Estado do Chile, Michelle Bachelet. O convênio assinado hoje está dentro dos planos de cooperação nascidos por causa de uma lei sancionada há dois anos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obriga as escolas públicas a oferecer o ensino do espanhol. Nenhum dos participantes fez declarações públicas na assinatura do convênio, o qual foi seguido por um almoço privado. O ato precedeu o que amanhã será encabeçado pelo Príncipe Felipe de Borbón, que de Brasília inaugurará simultânea e formalmente os novos centros do Instituto Cervantes na capital, em Salvador, Curitiba e Porto Alegre, que começaram suas atividades em fevereiro passado. Os quatro novos centros se somaram aos já existentes em São Paulo e Rio de Janeiro, e fazem do Brasil o país com mais sedes do Instituto Cervantes no mundo, seguido pelo Marrocos (5), França (4) e Estados Unidos (3). No final deste ano iniciará suas atividades um núcleo em Recife e em 2008 serão inaugurados os novos centros de Belo Horizonte e Florianópolis, para um total de nove em todo o país.