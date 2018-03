Príncipe Charles é acusado de charlatanismo por 'desintoxicante' O Príncipe Charles foi acusado de charlatanismo e exploração por causa da venda por sua empresa de alimentos, a Duchy Originals, de um extrato "desintoxicante" feito de alcachofras e dente-de-leão. Edzard Ernst, professor de medicina complementar na Escola Médica da Península, em Exeter, afirmou que Charles está explorando a ingenuidade pública em tempo de dificuldades financeiras. Critico de longa data das medicinas alternativas, como a homeopatia, Ernst disse que não há evidências que de que tais produtos funcionem com desintoxicantes. "O príncipe Charles contribui para a má saúde da nação ao fingir que podemos abusar, depois tomar esse extrato e estar bem novamente", afirmou o professor em comunicado. O produto foi colocado à venda neste ano e está disponível nas lojas Boots e Waitrose, afirmou Ernst. O príncipe, que está com 60 anos, é um antigo defensor da agricultura alternativa e sustentável e fundou a Duchy Originals em 1990 para comercializar alimentos, com os lucros sendo direcionados para a caridade. O chefe-executivo da Duchy Originals, Andrew Baker, afirmou que o extrato foi vendido como um suplemento alimentar em concordância com as leis alimentícias do Reino Unido e da União Europeia. "Duchy Herbals Detox Tincture é uma ajuda natural à digestão e auxilia o processo de eliminação natural do corpo", disse. "lsso não é -- e nunca foi descrito como -- um medicamento, remédio ou cura para alguma doença." "Achamos que infelizmente o professor Ernst está, dessa forma, buscando manchetes sensacionalistas em vez de se concentrar na precisão e objetividade", completou. (Reportagem de Tim Castle)