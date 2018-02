Príncipe Charles causa polêmica ao fazer alerta sobre clima O príncipe Charles alertou líderes empresariais nesta terça-feira de que deveriam agir contra as mudanças climáticas, do contrário continuarão vendo o mundo seguir no caminho da destruição, o mais recente comentário do herdeiro do trono britânico neste mês em que seus pontos de vista tiveram repercussão no meio político e diplomático.