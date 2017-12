Príncipe Andrew abre festival no Cultura Inglesa O príncipe Andrew, Duque de York, vai abrir oficialmente nesta terça-feira, 17, em São Paulo, o 11.º Cultura Inglesa Festival em evento a partir das 17 h, no Centro Brasileiro Britânico. Na ocasião, o príncipe Andrew vai inaugurar três exposições que integram a programação: a instalação multimídia As Máquinas de Desejo de Angela Carter, dos artistas Nazareno e Adriana Peliano; a instalação Turbilhão para Turner, de Henrique Oliveira; e o vídeo New World Airlines, de Rodrigo Matheus. As demais atrações do festival, que incluem teatro, cinema e dança, ocorrerão entre 8 e 28 de maio em 22 cidades de São Paulo. 11.º Cultura Inglesa Festival. Centro Brasileiro Britânico. Rua Ferreira Araújo, 741. Hoje, a partir das 17 horas