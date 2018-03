Príncipe Albert, de Mônaco, vai se casar aos 50 anos O príncipe Albert, de Mônaco, irá casar com sua namorada, a ex-nadadora olímpica sul-africana Charlene Wittstock, em setembro, informou uma revista francesa na terça-feira. Uma foto do príncipe, que fará 50 anos na sexta-feira, e de Wittstock, de 30 anos, era o destaque da primeira página do site da revista Point de Vue, cuja nova edição chega às bancas na quarta-feira. "Embora a data ainda não esteja marcada, duas fontes confirmaram que os preparativos estão em andamento para o casamento real no final do verão (europeu)", disse o semanário de celebridades. A mídia retrata Albert como um playboy com gosto para desfiles de moda, mas ele também criou uma fundação ambiental. Ele já namorou diversas modelos e chegou a dizer que queria casar, mas no seu próprio tempo. Ele já tem dois filhos, mas, pelas regras de sucessão desse principado católico na Riviera Francesa, apenas crianças nascidas dentro do casamento podem sucedê-lo ao trono. A última vez que Mônaco celebrou um casamento real foi em 1956, quando o pai de Albert, Rainier, casou com a atriz norte-americana ganhadora do Oscar Grace Kelly. (Por Brian Rohan)