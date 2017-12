Principais museus de Paris estão fechados por greve

Alguns dos museus mais importantes da capital francesa, entre eles o Louvre, o Centro Georges Pompidou e o Museu d'Orsay, estão fechados nesta quarta-feira, 2, por causa de um greve. Os trabalhadores dessas instituições protestam contra políticas do governo que não preveem a substituição de servidores públicos que se aposentarão, com consequente redução de pessoal.

A greve começou quando o Pompidou fechou, a partir de 23 de novembro. Os sindicatos haviam advertido na semana que a paralisação se ampliaria por outras instituições. Empregados dos museus do Louvre e d'Orsay afirmaram que os trabalhadores votaram na quarta-feira em favor da greve, em uma medida que passou a valer imediatamente. Os trabalhadores parados fazem assembleias todas as manhãs, para decidir se mantêm a paralisação por mais 24 horas. A França é o país que mais recebe turistas no mundo e seus museus atraem milhares de visitantes diariamente.