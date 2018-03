Princesa norueguesa espera terceiro filho para outubro A princesa norueguesa Martha Louise e seu marido Ari Behn estão esperando o terceiro filho, informou o palácio real na quinta-feira. A criança é esperada para meados de outubro, e a mãe está em boas condições, segundo um comunicado. Martha Louise é filha do rei Herald e da rainha Sonja. Ela é a quarta na linha sucessória do trono norueguês, atrás de seu irmão mais novo, príncipe Haakon, e dos dois filhos do príncipe. Martha Louise e Behn têm duas filhas. (Reportagem de John Acher)