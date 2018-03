Princesa britânica repete vestido usado em 1981

A princesa Anne, filha mais velha da rainha Elizabeth 2ª, usou em um casamento no último sábado o mesmo vestido com o qual compareceu ao casamento do príncipe Charles e Diana há 27 anos. A princesa usou um vestido branco com detalhes de flores amarelas no casamento de Rose Windsor, filha do Duque de Gloucester, e George Gillman, em Londres. Anne, de 57 anos, usou até o mesmo chapéu usado no casamento de Charles e Diana, em 1981. O jornal britânico Daily Mail afirmou que a princesa Anne é famosa por reciclar vestidos e peças de roupa. Em uma visita a Cartum, capital do Sudão, em 1985, ela usou o mesmo chapéu amarelo usado no batizado de sua filha Zara, em 1981. Três anos depois ela voltou a usar o chapéu na tradicional temporada de corrida de cavalos da Inglaterra, o Royal Ascot. Um vestido de gala azul escuro também foi visto duas vezes, primeiro em uma cerimônia em Berlim, em 1976, e depois em Londres, em 1999. "Roupas precisam ser práticas. Um bom terno pode durar para sempre. Se é bem feito e tem um corte clássico, você pode usá-lo infinitamente", afirmou Anne quando questionada a respeito de sua tendência de repetir trajes. "A economia está em mim. Meus pais acreditam que as coisas não devem ser desperdiçadas. Esta é uma lição duradoura", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.