Prince compõe música para desfile da Versace O cantor Prince compôs uma música para o desfile da coleção da marca Versace, que se apresentará na sexta-feira durante a Semana da Moda de Milão, e que contará com a presença do próprio cantor, informou a imprensa italiana. Prince também fará um show na mesma noite do desfile para poucos convidados. Em seguida se apresentará o DJ Coleman, que virá direto de Nova York para fazer uma festa exclusiva para a grife. Nesta terça-feira, quarto dia da Semana da Moda de Milão, aconteceram os desfiles da temporada Primavera-Verão das coleções de Pierluigi Fucci, Enrico Coveri, Veronica Etro, La Perla, Rocco Barroco, Alberto Biani, Moschino, Bottega Veneta, Pollini, Prada, Paola Frani, Calvin Klein, Fiona Winter, Swarowski e Tommy Hilfiger. Muitas modelos brasileiras desfilam nas passarelas, entre elas Marcelle Bittar e Carol Trentini. Enrico Coveri abriu e fechou seu desfile com a mesma cor, o negro, mas com diferentes estilos. No começo foi apresentado uma saia e camiseta com lantejoulas e concluiu o desfile com um traje noturno, curto e adornado com filetes. Swarowski apresentou uma coleção brilhante como os cristais da joalheira da mesma empresa, só que agora usados para adornar inclusive calças jeans. Já a marca Rocco Barroco buscou o brilho nas lantejoulas pregadas em camisetas e calças curtas, trouxe vestidos curtos e estreitos na cintura e sandálias decoradas com muitos cristais e lantejoulas. Para a noite, Barroco propôs grandes vestidos de seda com bordados no na altura dos seios. A seda também foi usada pela grife Veronica Etro em suas calças, combinadas com jaquetas espaciais, o que representa uma viagem ao futuro, segundo críticos de moda.