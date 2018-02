Primeiros passos na direção da igualdade

Joel Zito Araújo é um cineasta preocupado com a discriminação racial no Brasil. Sua obra gira em torno do tema, em obras documentais como A Negação do Brasil (livro e filme, sobre a invisibilidade do negro na dramaturgia brasileira) e ficcionais, como Filhas do Vento, vencedor de oito kikitos em Gramado. Seu novo trabalho, Raça, feito em parceria com a documentarista norte-americana Megan Mylan, vai na mesma linha.

Raça elege três pontos de vista para convergir na discussão do mesmo problema. No primeiro, acompanhamos os dez anos de luta parlamentar para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. No segundo, a batalha dos moradores do Quilombo de Lizarinho para evitar que uma multinacional se apodere de suas terras. No terceiro, a saga da implantação da TV da Gente, veículo de comunicação cujos dirigentes e funcionários eram, em sua maioria, negros.

Os segmentos narrativos se interligam e se alternam ao longo do documentário. E cada um possui uma espécie de condutor, nessa que é uma luta coletiva por direitos. No plano político, o destaque é do senador Paulo Paim, em suas negociações pela aprovação do Estatuto. Entre os quilombolas, a carismática Dona Miúda. E, na luta pela implantação da TV, o cantor Netinho de Paula.

Raça é um exercício de cinema direto, com as câmeras acompanhando os personagens durante vários anos. Ou seja, a ideia de base é captar não um resultado alcançado, mas um processo feito com muita dificuldade e que raramente evolui em linha reta. Pelo contrário, como são muitas as resistências, esses personagens veem-se obrigados ora a negociar, ora a pressionar, ou arrumar aliados às vezes inesperados para fazer com que suas causas andem.

Por um lado, nota-se a crítica embutida na maneira como as falas dos personagens e suas ações são colocadas na tela. O pressuposto, implícito, é de que a sociedade teve informações muitas vezes incompletas ou unilaterais sobre temas como as cotas raciais, a posse da terra ou o oligopólio dos meios de comunicação. O filme cava seu espaço nesse vácuo, nessa carência informativa.

Por outro, há também a decisão de não dar por findo um percurso ainda em suspenso. Precisa-se ir ao Google para saber o que foi feito da TV da Gente. O filme não informa. As conquistas, mesmo que aparentemente históricas, parecem ainda frágeis e provisórias. É um inacabamento iluminador. Sugere que a luta mal começou. / L.Z.O.