Primeiro trailer de 'Capitão América' é divulgado

O filme Capitão América - O Primeiro Vingador, adaptação baseada nos quadrinhos do super-herói da Marvel, ganhou seu primeiro trailer. O trecho foi exibido durante no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, no domingo.

Estrelado por Chris Evans, o longa conta a história do jovem Steve Rogers. Após ter sido barrado no serviço militar por causa do físico frágil, Rogers aceita participar de uma experiência secreta que o transforma no Capitão América.

Além de cenas de ação, o trailer também mostra trechos do vilão Caveira Vermelha, interpretado por Hugo Weaving. Dirigido por Joe Johnston, o mesmo de Jumanji e Rocketeer, o filme deve chegar às telonas na metade deste ano.