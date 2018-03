Primeiro show do Live Earth começa em Sidney Cerca de 85 mil pessoas começaram a vibrar nesta sexta-feira, 6, com as atrações musicais do primeiro show da iniciativa mundial contra a mudança climática Live Earth, aberto pouco depois das 12h (23h de sexta-feira, em Brasília), na principal cidade australiana. Os estádios Sydney Cricket Ground e Ausssie Stadium recebem o evento. Segundo os organizadores australianos, a programação não será interrompida nem pela chuva nem pelo calor, informou a televisão estatal. Os dois estádios vizinhos abriram suas portas às 10h (21h de sexta-feira, em Brasília) para permitir o acesso do público, que passou horas na fila. Um grupo de dança aborígine, às 11h15, deu as boas-vindas ao público, antes do discurso do ex-vice-presidente americano Al Gore, um dos maiores ativistas mundiais contra o aquecimento global, que recentemente recebeu o Prêmio Príncipe de Astúrias de Cooperação Internacional. Gore, que este ano recebeu um Oscar de Hollywood pelo documentário sobre o aquecimento global "Uma Verdade Inconveniente" agradeceu a presença do público. A primeira atração foi Blue King Brown. Depois veio a atriz australiana Toni Collette, à frente da banda The Finish. Também subirão ao palco Sneaky Sound System, Ghostwriters, Paul Kelly, Eskimo Joe, Missy Higgins, John Butler Trio, Wolfmother e Jack Johnson. A participação australiana no Live Earth deve terminar às 20h25 (7h25 de Brasília), com o grupo Crowded House. A organização informou que vai gastar a menor quantidade de energia possível e que a arrecadação será destinada a financiar planos de economia energética e redução da emissão de gases poluentes. O Live Earth terá shows em outras nove cidades dos cinco continentes, até completar 24 horas de música, em Tóquio, Xangai (China), Johanesburgo, Londres, Hamburgo (Alemanha), Nova York e Rio de Janeiro. Washington foi a última cidade a aderir à iniciativa.