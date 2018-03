Primeiro round Bieber

As lágrimas impediram que a carioca Keyla Pontes, 13 anos, relatasse sua experiência no primeiro show do cantor pop Justin Bieber no Brasil, na última quarta-feira, no Rio de Janeiro. Amanhã e domingo ele se apresenta em São Paulo, no Morumbi. "Chorei do início ao fim", conseguiu balbuciar ela. A amiga, Larissa Silva, explicou a situação: "Ela chora só de ver foto do Justin". Ambas chegaram ao estádio João Havelange, o Engenhão, às 10h da manhã daquele dia, e passaram mal na fila de entrada para assistir a Justin da grade. "Valeu tudo a pena, cheguei mais perto do que poderia imaginar", descreveu Pontes, indo às lágrimas pela terceira vez naquele dia - no mínimo.

Em um show bem ensaiado e com pouco mais de 1h30 de duração - apesar de alguns problemas no telão acima do palco -, Justin levou os fãs à histeria com hits como Love me, Favorite Girl e Baby, que usou para fechar a noite. Já os pais e irmãos mais velhos, aparentemente enfadados, conseguiram simular uma dança com o cover de Walk This Way, da banda de rock Aerosmith. "Agora sim!", disse um rapaz nos seus 20 e poucos anos que acompanhava a irmã mais nova na pista. Os mais velhos também se animaram quando o cantor chamou para o palco o lutador de MMA Anderson Silva, ganhador do UFC, e o convidou para dançar.

Justin tocou violão, entregou flores para uma fã no palco (que correspondeu em estado de choque), arriscou na bateria, no piano e dançou, como de praxe. Os vocais de apoio e dançarinos prendiam a atenção do público durante os intervalos do cantor para trocar de roupa.

Mas nada foi mais efetivo do que os vídeos apresentados nos telões: um Justin guri, entre três e seis anos, ensaiava a voz e os instrumentos que executou nesse dia para milhares de pessoas. "I wanna be on TV" (Eu quero estar na TV), disse o pequeno cantor para a câmera, sem saber que dali a mais ou menos uma década seu videoclipe de Baby seria o vídeo de música mais assistido do mundo, com mais de 633 milhões de visualizações.

As fofuras do mini-Justin e o carisma do cantor de 17 anos ao vivo arrancavam as mais diferentes interjeições do público, que - pela pouca idade - em boa parte compartilhava com ele a sensação de primeiro show no país. Mas, enquanto na pista comum (R$ 230 a entrada) os gritos de 'lindo!' eram ensurdecedores, o clima era mais calmo na pista premium (R$ 490). Pais balançavam seus filhos - alguns ainda bebês - no colo, como se cantassem uma canção de ninar. Algumas crianças sequer assistiam ao show, e olhavam apáticas para o lado oposto ao palco.

Entre os mais exaltados, parece haver uma disputa velada entre os autênticos e os histéricos. "Fã de verdade não é a pessoa que conhece duas músicas, vem aqui e grita 'Justin, eu te amo'. Eu amo o Justin como pessoa, para além do artista. Conheço toda sua história de vida", criticou Keyla Pontes, a mesma garota que chorou ao menos três vezes nesse dia. O elogio ao caráter do cantor e referência à sua trajetória é uma constante. "Adoro porque ele é uma pessoa boa. Sempre dá autógrafos e atenção, não esnoba", disse a carioca Julia Picco, de 14 anos.