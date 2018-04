Primeiro monólogo do ator Chico Diaz Baseado em romance do mineiro Campos de Carvalho, publicado em 1956, estreia quinta, no Rio, no teatro do CCBB (Rua Primeiro de Março, 66, Centro), o primeiro monólogo da carreira do ator Chico Diaz, A Lua Vem da Ásia. A direção é de Moacir Chaves, com supervisão dramatúrgica de Aderbal Freire-Filho. Apaixonado pela obra, foi o próprio Chico Diaz quem adaptou o livro, preservando seu caráter surrealista e iconoclasta. O resultado é um espetáculo carregado de humor ácido, que conta, em forma de diário, a trajetória de um ser incomum pelas mais diversas geografias possíveis e impossíveis, desafiando com muita ironia a lógica vigente no mundo.