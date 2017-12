Primeiro filho de Gisele Bundchen é um menino, diz revista

A modelo Gisele Bündchen, 29, deu à luz um menino, segundo informou nesta quarta-feira, 9, a revista americana People em sua página na internet. Este é o primeiro filho de Gisele e o segundo de seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, 32, com quem se casou em uma cerimônia particular em fevereiro em Los Angeles, seguida de outra celebração, com os amigos e a família na em um resort na Costa Rica.

Brady anunciou o nascimento do filho aos jornalistas durante uma entrevista coletiva e disse ter sido "uma experiência maravilhosa em minha vida". O astro do New England Patriots, de 32 anos, informou rapidamente a imprensa que o bebê nasceu na terça, 7, que mãe e filho estão passando bem e que ainda não haviam decidido que nome dar à criança. Na saída, explicou "eu não dormi muito na noite passada", segundo a Associated Press.

Brady havia dito anteriormente que já sabia do sexo do bebê, mas que a modelo preferia deixar para ficar sabendo no momento do parto. "Eu queria descobrir e ela não, então ela me disse para seguir em frente. Será uma surpresa para ela", disse o americano na ocasião.

Segundo notícias publicadas no início do mês pela People, Gisele parou as aulas que fazia para pilotar helicóptero antes do Dia de Ação de Graças, comemorado este ano no dia 26 de novembro nos EUA, para se preparar para o parto.

É o segundo filho de Brady, que já é pai de um menino de 2 anos, John Edward Thomas, com a atriz Bridget Moynahan. Antes de Brady, Gisele namorou Leonardo DiCaprio, o astro de Titanic.