Primeiras atrações do Rock in Rio Elton John, Katy Perry e Rihanna são as estrelas internacionais da música pop confirmadas para se apresentar no primeiro dia do Rock in Rio 2011, em 23 de setembro. Os músicos farão shows no Palco Mundo, mas ainda não foi anunciado o show especial de abertura do festival. Será a primeira vez que Katy Perry e Rihanna vêm ao Brasil. Além deles, a cantora brasileira Claudia Leitte também vai se apresentar no primeiro dia do evento. As novidades sobre o festival, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1.º e 2 de outubro no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, podem ser acompanhadas no site www.rockinrio.com.br e nas redes sociais.