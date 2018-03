Primeira tela que retrata Kate é revelada no Reino Unido

A primeira tela oficial que retrata Kate, duquesa de Cambridge e esposa do príncipe William, do Reino Unido, foi revelada nesta sexta-feira.

O retrato da duquesa foi feito pelo artista britânico Paul Emsley, com uma técnica de finas camadas de óleo e verniz sobre a tela.

Para pintar a obra, Emsley encontrou-se com Kate duas vezes, além de usar como referência fotografias que ele próprio fez da duquesa.

O retrato deve ser exposto ao público pela primeira vez na tarde desta sexta-feira na National Portrait Gallery de Londres, museu do qual Kate é atualmente patronesse.

Emsley foi escolhido para o trabalho pela diretora da galeria, Sandy Nairne. Kate, que estudou História da Arte na Universidade de St Andrews, também se envolveu no processo de seleção.

A duquesa, de 31 anos, cuja gravidez foi anunciada pela família real no mês passado, sentou-se diante do artista em maio de 2012 em seu estúdio, e de novo em junho, no Palácio de Kensington, em Londres.

Luz e sombra

Emsley disse que ela pediu para ser retratada em seu estilo natural, em vez do oficial.

O artista descreveu sua obra como "simples".

"Não tive de pintar muitas coisas no fundo da tela. Eu gosto de rostos largos, eu os considero fortes e contemporâneos", disse Emsley.

"Eu me interesso pelas linhas faciais, a maneira como a luz e a sombra recaem sobre as formas. Isso é, de fato, o objeto da minha matéria. Qualquer coisa além disso para mim é somente uma interferência."

Entre outras personalidades retratadas por Emsley destacam-se o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e o escritor V S Naipaul.

Em 2007, o britânico ganhou o BP Portrait Award, prêmio dedicado a retratos em tela, por pintura do artista Michael Simpson.

Para Emsley, é mais fácil trabalhar com base em fotografias.

"Eu sempre me preocupo com os perfilados - se eles estão com frio, com calor, se eles estão confortáveis (ao posar)", explicou. "A fotografia hoje em dia é tão precisa e tão boa que realmente é muito mais fácil registrar imagens e trabalhar com base nelas."

Sorriso

Originalmente, Emsley planejava produzir um retrato de Kate séria. Mas, durante o encontro com a duquesa, o artista mudou de ideia.

"Eu acho que a escolha certa no fim das contas era pintá-la sorrindo. Na prática, ela é justamente dessa forma, eu acho", disse.

O pintor também quis dar destaque ao cabelo de Kate.

"Acredito que todo o mundo a reconheça, em parte, por seu lindo cabelo", afirmou.

"Eu alterei levemente a cor dos olhos para que eles correspondessem à cor de sua blusa e o azul do fundo", explicou.

O quadro levou três meses e meio para ser concluído e foi apresentado ao conselho da galeria em novembro passado. Será exposto como parte das coleções contemporâneas da National Portrait Gallery.