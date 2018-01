Primeira foto de Marilyn Monroe nua será leiloada A primeira foto de Marilyn Monroe nua será leiloada em 10 de novembro nos Estados Unidos. A imagem, que mostra a diva deitada nua em um campo, foi encontrada por acaso por um homem que estava arrumando o teto de uma casa, em Virginia. O homem descobriu uma pilha de imagens de mulheres nuas. Entre eles havia a de uma jovem mulher, com os cabelos negros presos por um laço, deitada nua e sorridente sobre o campo. Especialistas identificaram a mulher como Norma Jean Baker, então com 19 anos, que depois adotou o nome artístico de Marilyn Monroe, em uma típica foto posada para revistas destinadas a soldados americanos, durante a 2.ª Guerra Mundial. "Achamos que a foto foi tirada em maio de 1945, quando Marilyn tinha 19 anos e estava apenas no início de sua carreira, pelo fotógrafo W.O.Schwartz. Uma cicatriz na perna confirma a sua identidade", afirmou Stephanie Kenyon, presidente da casa de leilões Sloans and Kenyon. Segundo especialistas, esse poderia ser o primeiro nu na carreira da futura atriz, que na época ganhava a vida como modelo. Ainda não foi estipulado um valor para a raríssima fotografia.