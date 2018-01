Primeira filha de Beyoncé e Jay-Z nasce em Nova York, diz jornal

NOVA YORK - A cantora pop norte-americana Beyoncé deu à luz uma menina, em Nova York, segundo relatos da mídia norte-americana neste domingo, 8.

A primeira filha da cantora de 30 anos e do marido, o rapper Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter, de 42 anos, nasceu na noite de sábado, numa ala particular do Hospital Lennox Hill, de acordo com a publicação Daily News e outros veículos de mídia.

Assessores da cantora e do seu marido não foram localizados para que a informação pudesse ser confirmada, segundo a agência Reuters.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na internet, no entanto, algumas poucas informações indicavam que a filha do casal realmente nasceu. "Bem-vinda ao mundo, princesa Carter! Com amor, tia Rih", escreveu a cantora Rihanna no Twitter.

Foi na rede também que uma frase da irmã de Beyoncé, Solange Knowles, apontou para o nascimento da menina, cujo nome seria Blue Ivy Carter. "A garota mais linda do mundo", escreveu. Vários outros artistas se manifestaram pelo Twitter e o suposto nome da menina virou Trending Topic.

Beyoncé, que tem sucessos como "Beautiful Liar" e "Single Ladies", anunciou a sua gravidez no início do ano passado ao se apresentar na entrega dos prêmios MTV Video Awards.

Quando cantava a sua música "Love On Top", pediu ao público para se levantar, dizendo: "Quero que vocês sintam o amor que está crescendo dentro de mim."