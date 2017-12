Primeira edição do início da saga Harry Potter vai a leilão

A primeira edição do livro que iniciou a saga do mago adolescente Harry Potter, criação da escritora britânica J. K. Rowling, irá a leilão na casa Bonhams de Londres no próximo dia 26. A versão em capa dura de Harry Potter e a Pedra Filosofal será leiloada três semanas antes da publicação da sétima e última obra de J.K. Rowling, em 21 de julho. Quando foi publicada a primeira edição das aventuras do bruxinho, em 1997, foram postos à venda menos de 1 mil exemplares. Em pouco tempo, porém, o personagem se transformou em fenômeno editorial. J.K. Rowling vendeu 325 milhões de livros no mundo todo, traduzidos para idiomas. Em leilões anteriores, outras edições iniciais do primeiro livro de Harry Potter arrecadaram mais de € 15 mil (R$ 39 mil) e a casa de leilões Bonhams espera que a próxima supere os € 10 mil (R$ 26 mil). O especialista em livros da Bonhams, Luke Batterham, antecipou "um enorme interesse" no leilão, por se tratar "do fenômeno editorial da era". No leilão, irá à venda ainda uma carta que a escritora britânica enviou ao correspondente no Reino Unido do jornal alemão Die Welt, Thomas Kielinger, comunicando sua frustração por não poder viajar a Berlim para receber um prêmio literário concedido pela publicação. Espera-se que a carta alcance entre € 2,1 mil (R$ 5,5 mil) e € 2,9 mil (R$ 7,6 mil) no leilão.