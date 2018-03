Primeira edição do Fica traz mais de 1,5 mil opções de lazer

Antes de sair de casa, ouça a sua mãe e leve um agasalho. Depois disso, basta escolher uma (ou quantas quiser) entre as mais de 1,5 mil atrações do primeiro Festival de Inverno da Cantareira (Fica). Há shows, filmes, apresentações de dança, festivais de gastronomia, exposições, trilhas de ecoturismo e práticas esportivas para elevar a temperatura.

O evento apoiado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura começa hoje (26) e vai até 1º de agosto em diversos pontos da zona norte, especialmente no Horto Florestal e no Parque Estadual da Cantareira, mas também no Sesc Santana e em hotéis, shoppings, teatros, museus, restaurantes e bares da região.

Entre os principais shows, estão os de Renato e Chico Teixeira (grátis; sábado, às 16h) no Horto , e de Wanessa Camargo, na festa juninas da Sabesp (18/7). Outro ponto forte do festival são as incursões gastronômicas, com nomes de abrir o apetite, como a Rota do Fondue e a Rota da Comida na Roça.

Como a lista de opções é extensa, o ideal é acessar o site do Fica e traçar sua própria rota pela Cantareira. Para quem ainda não conhece a região, este é o melhor momento.

Onde: Serra da Cantareira, em vários locais. Quando: até 1º/8. Quanto: grátis e pagos. Informações: www.ficanacantareira.com.br