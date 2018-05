Primeira edição da revista Lado7 Amanhã, às 19h30, a revista Lado7, dedicada a contos, poemas, dramaturgia, quadrinhos e ensaios, terá lançamento no Bar Balcão (Rua Dr. Melo Alves, 150, tel. 0--11 3061-3781), em São Paulo. Com trabalhos de André Sant"Anna, Ana Guadalupe, Paloma Vidal e Pedro Franz, entre outros, a revista marca a entrada da Editora 7Letras no mercado eletrônico: será oferecida nas versões impressa (156 págs., R$ 35) e digital (www.7letras.com.br). No mesmo dia, serão lançados, também nas duas versões, oito títulos de poesia, incluindo Água para Viagem, de Lorena Martins; Ramerrão, de Ismar Tirelli Neto; e Sessentopeia, de Charles Peixoto.