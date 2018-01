Primeira biografia de Saramago será lançada em Portugal

A primeira biografia do Nobel de Literatura português José Saramago será lançada esta semana em Portugal e pretende ser "uma homenagem à vida e obra do escritor", disse nesta terça, 19, o autor do livro, João Marques Lopes, à Agência Efe.

O livro Biografia - José Saramago, cujo lançamento será na próxima quinta-feira, é baseado na "obra escrita de Saramago, assim como em entrevistas a pessoas próximas" ao escritor, disse Marques Lopes.

Além disso, destacou que a novidade deste livro é que, "até agora, não existia uma biografia de José Saramago, um homem que conseguiu fazer a si mesmo na literatura, apesar de ser de origem humilde".

Saramago, de 87 anos, apresentou em outubro do ano passado sua mais recente obra, Caim, na qual reescreve o mito bíblico homônimo e questiona de uma perspectiva crítica o papel de Deus.