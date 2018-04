Primavera dos Livros reúne 56 expositores no CCSP Com um catálogo aprovado pelo mercado, as pequenas e médias editoras iniciam hoje a 14ª Primavera dos Livros, feira que vai reunir, até domingo, 56 expositores no Centro Cultural São Paulo, com ingresso gratuito. "O que qualifica o evento é sua frequência: pessoas que têm devoção pelo livro", comenta Renata Farhat Borges, da editora Peirópolis e presidente da Libre, entidade organizadora da mostra que reúne cerca de cem editores que trabalham cooperativamente.