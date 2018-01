Preta Gil comanda festa 'Noite Preta' em São Paulo

Quase sem voz e impossibilitada de falar ao telefone, Preta Gil respondeu as perguntas do Jornal da Tarde por e-mail. Sobre o evento que terá ainda DJs convidados, ela responde: "Vai ser um show eclético, com muita MPB, ou seja, tudo! Música popular brasileira, pra mim, vai de Caetano a Kelly Key, um show animado e sem preconceito."

O "sem preconceito" ampara o público GLS, que invadiu a festa. Preta vê nesse público uma identificação com o seu jeito de ser: "Não estou focada no público GLS, estou focada em descobrir as pessoas que se identificam com meu trabalho. A liberdade é o lema. Aqui vale dançar homem com homem e mulher com mulher, o resto também vale."

Acostumada a divulgar suas festas e eventos pela internet, Preta contou com ferramentas como Orkut, Facebook e Twitter a ajudam nos dias de hoje: "Tenho 140 mil seguidores, espalhados por todo o Brasil, que sempre estão por dentro de onde estou. Já conheci ?tuiteiros? e ?orkuteiros? no Acre, em Manaus, em Floripa, no Brasil todo. Mas falo apenas o que sinto vontade de dividir com meus fãs e amigos. Tem coisas que guardo na minha intimidade." As informações são do Jornal da Tarde.

Noite Preta. The Week. Rua Guaicurus, 324. Tel. (011) 3868-9944. Hoje, a partir das 23 h. Ingresso: R$ 30. Classificação: 18 anos.