Prestes a completar 50 anos, modelo Cindy Crawford nega que planeja se aposentar

NOVA YORK - A supermodelo Cindy Crawford negou nesta segunda-feira que planeja se aposentar neste mês, dizendo ela que não havia feito nenhuma declaração final e que a sua “aposentadoria” é uma piada corrente na sua família.

Crawford pareceu sugerir numa entrevista à revista da United Airlines, Hemispheres, na semana passada, que ela iria parar de atuar como modelo quando completasse 50 anos no dia 20 de fevereiro.

Nesta segunda, contudo, ela escreveu na sua página no Instagram que “nem todas as manchetes contam a história toda”.

"Todos os anos eu falo para os meus filhos que eu estou me aposentando. É uma piada corrente na nossa família. E todos os anos oportunidades que realmente me empolgam aparecem. Embora seja verdade que eu estou ansiosa para mudar o meu foco um pouco e me concentrar nos meus negócios, amigos e família, eu não estou fazendo nenhuma declaração final”, escreveu ela.

"Eu tenho amado fazer parte da indústria da moda pelos últimos 30 anos, e, se o tempo me ensinou alguma coisa, essa coisa foi: nunca diga nunca”, completou.

Cindy Crawford se tornou uma das primeiras e mais conhecidas supermodelos nos anos 1980 e 1990, desfilando para Chanel, Christian Dior e Valentino, por exemplo.