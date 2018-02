Presos suspeitos de falsificação O Ministério do Interior da Espanha anunciou que policiais prenderam nove suspeitos de falsificação de quadros e comércio no mercado negro de arte nas cidades de Madri, Córdoba e Albacete. Segundo investigadores, o grupo tinha 60 pinturas falsificadas atribuídas a artistas espanhóis como Goya, Picasso e Joaquin Sorolla. Mais ainda, foram apreendidos com eles dentes de elefantes, 30 peças esculpidas em marfim, 35 barras de ouro e uma pistola. O Ministério do Interior afirmou que as obras falsificadas eram vendidas por meio de uma conhecida galeria de arte de Madri, que concedia certificados de autenticidade para os quadros. / AP