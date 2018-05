Presos dois suspeitos de planejar roubo e assassinato de Joss Stone

estadão.com.br com agências internacionais,

LONDRES - Dois homens foram presos perto da casa de campo de Joss Stone por suspeita de conspiração para roubar e matar a cantora, disse a polícia nesta quarta-feira, 15. Os homens de mais ou menos 30 anos, que foram identificados como vindos de Manchester, no noroeste da Inglaterra, foram detidos na manhã de segunda-feira perto da casa de Joss em Cullompton, no sudoeste do País, depois de empregados denunciarem um veículo suspeito nos arredores. Eles foram detidos inicialmente por posse de uma arma ofensiva e por possuírem equipamentos para roubo e furto.

O detetive inspetor Steve Parker disse que os homens "tinham em sua posse informações relacionadas a um indivíduo na área de Cullompton e itens que nos fazem suspeitar que eles poderia ter intenção de cometer um crime".

A policia não confirmou a reportagem publicada no tabloide The Sun, que alegava que os suspeitos carregavam espadas, uma corda e um saco para carregar um corpo, assim como mapas e fotos aéreas da propriedade da cantora.

Parker disse que é "importante ressaltar que a propriedade não foi invadida e ninguém foi prejudicado". Policiais continuam guardando o lado de fora da casa.

O porta-voz de Joss Stone em Londres disse que a cantora soube das prisões e está sendo atualizada pela polícia. Não se sabe se a artista estaca na casa durante o incidente.

Os suspeitos foram interrogados nesta quarta-feira e não foram condenados. O caso ainda está sendo investigado e os homens continuam sob custódia.

Com uma fortuna estimada de 9 milhões de libras ( mais de R$ 23 mi), acumuladas desde 2003, quando ficou famosa, Joss Stone continua vivendo em um estado do sul, onde cresceu.