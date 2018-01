Presidente Lula lamenta morte de Raul Cortez O Palácio do Planalto divulgou nota em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamenta a morte do ator Raul Cortez, ocorrida na noite de terça-feira, vítima de câncer, no hospital Sírio Libanês de São Paulo. Segundo a nota, "a cultura brasileira acaba de perder um talento inigualável. Raul Cortez foi um ator excepcional, seja no teatro, no cinema ou na televisão." E conclui: "A obra de Raul Cortez, que marcou a história da dramaturgia brasileira, deixa para as novas gerações um exemplo de seriedade e dedicação à arte." Raul Cortez apoiou publicamente, nas últimas eleições presidenciais, o candidato do PSDB José Serra, que fazia oposição a Lula (PT).