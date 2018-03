Presidente Lula faz 'ponta' em episódio do 'South Park'

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no exterior está cada vez maior. Após ser chamado de "o cara" pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Lula caiu nas graças dos cartunistas. O presidente brasileiro fez uma 'participação especial' (bem simples) no episódio mais recente do desenho norte-americano South Park.

Obama diz que Lula é 'o político mais popular na Terra'

A participação de Lula no episódio "Pinewood Derby", exibido na quinta-feira, 15, nos Estados Unidos, não passa de rápidas aparições e com duas pequenas falas ("no, no" e "no changes"). O presidente faz parte de uma comissão formada pelos principais chefes de Estado do mundo para livrar a Terra da invasão de um bandido intergaláctico.

Stan, um dos personagens da série, acaba esfaqueando o ladrão alienígena. Assim o dinheiro que estava com o criminoso espacial termina sendo dividido entre as potências mundiais, em vez de ser devolvido a Polícia Espacial. No fim, o planeta é 'enjaulado' por não ter sido honesto. Este é o sexto episódio da 13ª temporada do desenho.

Da esquerda para a direita: os primeiros-ministros Silvio Berlusconi, da Itália, Hu Jintao, da China, e Taro Aso, do Japão, e o presidente Lula no último episódio de 'South Park'. Foto: Reprodução.