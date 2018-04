Presidente lança Vale Cultura em São Paulo O presidente Lula participou esta noite em São Paulo do lançamento do projeto de lei que cria o Vale Cultura - mecanismo de incentivo semelhante ao Vale Refeição, e pelo qual cada trabalhador de baixa renda no País deverá receber um cartão magnético no valor de R$ 50 para gastar em espetáculos e produtos culturais.