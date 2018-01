Presidente da rede japonesa NHK renuncia devido a escândalo Genichi Hashimoto, presidente da rede de TV pública NHK, do Japão, afirmou que renunciaria a seu cargo depois do surgimento de um escândalo envolvendo o uso de informações privilegiadas por funcionários do grupo de mídia. "É grave a responsabilidade da gerência por prejudicar em grande medida a confiança de nossa audiência", disse Hashimoto a repórteres na segunda-feira, acrescentando que dois dos dez diretores gerentes da NHK deixariam seus cargos no dia seguinte devido ao escândalo. Dirigentes do grupo afirmaram que três funcionários -- dois repórteres e um diretor -- transacionaram entre 1.000 e 3.150 ações em março passado depois terem tomado ciência, por meio de uma reportagem que iria ao ar, de que a Zensho Co Ltd, uma cadeia de restaurantes, pretendia adquirir ações de uma cadeia de restaurantes de sushi chamada Kappa Create Co Ltd. Cada um dos funcionários obteve lucros de 90 mil ienes (842,90 dólares) a 510 mil ienes com as transações, disseram os dirigentes da NHK. A Comissão de Valores Monetários do Japão ainda analisa o caso. Já o grupo de mídia disse estar investigando seus 11 mil funcionários. (Por Teruaki Ueno)