Presentes dados a Spike Milligan pelos Beatles vão a leilão Cartões de Natal de George Harrison e um poema de Paul McCartney foram alguns dos artigos arrematados pelos preços mais altos num leilão realizado em Londres dos objetos pessoais do humorista britânico Spike Milligan. Uma coleção de cartões de Natal enviados a Milligan pelo ex-Beatle George Harrison foi arrematada por 7.200 libras (11.020 dólares), depois de ter sido estimada em apenas 500 a 700 libras, e um poema de outro ex-Beatle, Paul McCartney, foi comprado por 6.000 libras, muito acima da estimativa máxima prévia de 2.000 libras. Outros lotes bem cotados incluíram um arquivo do diário escrito por Milligan durante a guerra, arrematado por 6.000 libras, e um exemplar de "The Primal Scream", de Arthur Janov, dado a Spike por ainda outro ex-Beatle, John Lennon, arrematado por 4.200 libras. Um piano de cauda Broadwood de 1833, tocado muitas vezes por McCartney, que era amigo e vizinho de Milligan, tinha sido estimado em entre 2.000 e 3.000 libras, mas foi vendido por apenas 480 libras. A coleção "O mundo particular de Spike Milligan" foi posta em leilão na Bonham's na noite de terça-feira pela viúva do humorista, Shelagh, que disse que não tem mais espaço para guardar tudo. Spike Milligan morreu há seis anos, quando tinha 83 anos de idade. Ele foi humorista, músico, poeta e dramaturgo. Ficou famoso na década de 1950, escrevendo e estrelando a popular série de rádio "Goon Show", ao lado de Peter Sellers e Harry Secombe.