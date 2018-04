Prepare-se para suar na medida durante a Virada Esportiva

Carol Pascoal, Ilana Lichtenstein e Leandro Alvares, do Guia,

Respire fundo: você tem duas mil atividades para fazer entre as 9h deste sábado, 19, e as 19h de domingo, 20. Na teoria, não é para ser estressante. Competitivas ou recreativas, todas as atrações da Virada Esportiva – que acontece em diversos pontos da cidade (e é grátis) – têm como objetivo tornar o seu fim de semana mais divertido.

Mas para que você não gaste toda a sua energia, escolhendo o que fazer, o Guia desta sexta, 18, criou um teste que define se você está mais apto ao levantamento de pesos ou de copos (sim, há jogos boêmios!). Recomendamos atividades para cada um dos seis perfis em que é possível se encaixar. O resultado não tem a precisão de um eletrocardiograma – mas, se não ficar feliz com o roteiro, é só tentar outra vez.

Veja abaixo nossa sugestão de roteiro exclusiva aqui para o portal estadao.com.br – as demais estão na edição desta sexta do Estado.

- RADICAL

- QUADRA

- FAMÍLIA

- ÁGUA

- GRAMA

- BOÊMIO

---

RADICAL

Para você, esporte não é uma brincadeira – é um desafio.

O que fazer:

Race, Street e Copa de Dirt.

CDC Arena Radical BMX/JAM. Praça Augusto Rademark Grunewald, 37, Itaim Bibi.

Domingo, 9h/18h.

Street e oficina de skate.

Zilda Natel. Av. Dr. Arnaldo esq. c/ R. Cardoso de Almeida.

Abre sábado, 09h. Até domingo, 12h.

24 horas de street.

Lgo. do Coração de Jesus. Rua Glete esq. c/ R. Barão de Piracicaba, Nova Luz.

Abre sábado, 10h. Até domingo, 10h.

Pedalada.

Passeio ponte Vitorino Goulart. SESC Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial.

Domingo, 8h30.

Entre Cordas.

SESC Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque.

Sábado, 18h30/23h.

---

QUADRA

Você gosta de ação, mas prefere manter os pés no chão (e inteiros ao fim da atividade).

O que fazer:

Beisebol e softbol para iniciantes

Estádio Municipal Mie Nishi. Av. Presidente Castelo Branco, 5.446, Bom Retiro.

Sábado, 9h/17h.

Golfe no Parque

Parque do Carmo. Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951, Jd. Nossa Senhora do Carmo.

Domingo, 9h/16h

Parque Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros.

Sábado, 9h/16h.

Streetball Day (Campeonato de Streetball)

Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro.

Sábado, 19h/22h30.

Aulas de ginástica

Clube Escola Santana. Av. Santos Dumont, 1.318, Santana.

Domingo, 10h/12h.

Praia do Sol (aula de afromix e capoeira)

Av. Robert Kennedy, 3.600, Capela do Socorro.

Sábado, 8h30/12h

---

FAMÍLIA

Nossa sofisticada análise indica que você tem um lado nostálgico e sensível – ou filhos.

O que fazer:

Oficina de circo.

Clube Escola Tatuapé. R. Montserrat, 230, Tatuapé.

Sábado, 14h/22h.

Clínica de frisbee.

Clube Escola Barra Funda. Rua Barra Funda, 484, Barra Funda.

Sábado, 15h.

Kids Game.

Clube Escola Vila Alpina. Av. Francisco Falconi, 83, V. Prudente.

Sábado, 15h.

Ruas de lazer.

Recreação. R. Dr. Mário Cardim, 2, Vila Mariana.

Domingo, 10h/14h.

Futebol de campo infantil.

Clube Atlético Ypiranga. Rua do Manifesto, 475, Ipiranga.

Sábado, 14h/19h.

---

ÁGUA

Se o teste o trouxe até aqui, é sinal de que você tem (algum) interesse em se exercitar – mas não quer saber de sufoco.

O que fazer:

Jet-ski, rafting, windsurf, kitesurf, remo e wakesurf

ADC Eletropaulo. R. Peixe Vivo, 155, Socorro.

Sábado e domingo, 9h/18h.

Clinica de Polo Aquático

Clube Escola Vila Santa Catarina. R. Rodes, 112, Jabaquara.

Domingo, 10h/12h.

Caiaque Pool

Clube Escola Ibirapuera. R. Pedro de Toledo, 1.651, Vila Clementino.

Domingo, 9h/14h.

Revezamento aquático

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga.

Domingo, 11h30.

---

GRAMA

Estamos de acordo com a canção: é preciso buscar 'mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo'.

O que fazer:

Yoga.

Clube Escola da Lapa. Rua Belmont, 957, Lapa.

Domingo, 9h/14h.

Lian gong, yoga, dança indiana, pilates, y essence.

Pça. Por do sol, s/nº, Alto de Pinheiros.

Sábado, 10h/19h.

Danças circulares.

Sesc Interlagos. Av. Manuel Alvares Soares, 1.100, Pq. Colonial.

Domingo, 11h.

Relaxamento e respiração.

CDC Vila Olímpia. R. Helion Póvoa, 126, V. Olímpia.

Sábado, 11h.

Alongamento, Tai Chi Chuan, Ginástica, Karatê.

Clube Escola Jaguaré. Av. Gal. MacArthur, 1.304, Lapa.

Sábado, manhã.

---

BOÊMIO

O que há de mais bem-exercitado em você é, provavelmente, a lábia. Então vá treiná-la.

O que fazer:

(Para assistir)

Copa Centro Olímpico de Judô e Torneio de Vôlei do COTP

R. Pedro de Toledo, 1.651, V. Clementino.

Sábado e domingo, 9h/16h.

(Para assistir)

Campeonato profissional de Artes Marciais

Ginásio do Pacaembu. Portão 23. R. Capivari, s/nº, Pacaembu.

Sábado, 19h/23h30.

Tranca

Clube Atlético Ipiranga. R. Do Manifesto, 475, Ipiranga.

Sábado, 14h/18h; domingo, 8h/14h.

Dama, dominó e xadrez

Clube Escola Vila Curuçá. R. Guapira, 537, Itaim.

Sábado e domingo, 10h/17h.