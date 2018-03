Prepare o lenço...e o luminol

Em oito anos de vida, Grey's Anatomy parecia já ter mostrado todo tipo de drama e usado toda sorte de artimanhas para arrancar lágrimas de seus telespectadores. A série, no entanto, não para de se reinventar e, no início da 8.ª temporada - que o canal Sony estreia amanhã, às 22 horas, em episódio duplo -, o que se vê na tela é muito, mas muito drama. E, claro, na frente do televisor há de ter um fã, ao menos, com olhos marejados.

No fim da 7.ª temporada, Meredith (Ellen Pompeo) e Derek (Patrick Dempsey) estão separados, mas ainda com o processo de adoção da pequena Zola em andamento. Cristina (Sandra Oh) e Hunt (Kevin McKidd) também estão brigados, após Cristina decidir fazer um aborto. E todos no Seattle Grace Hospital estão em pé de guerra com Karev (Justin Chambers). No episódio que abre o 8.º ano, todas essas questões serão exploradas e algumas delas terão resoluções drásticas. Afinal, a trama, agora, envolve um bebê órfão e um casal, com conflitos, tentando a adoção.

Este será, segundo Shonda Rhimes, a criadora da série, um ponto crucial da temporada, uma vez que ela própria é uma mãe adotiva.

Migração. A semana também marca o retorno das séries CSI Las Vegas e CSI: Miami. A primeira inicia amanhã, às 21 horas, sua 12.ª temporada, com o ator Ted Danson no lugar de Laurence Fishburne. Ele é o detetive D.B. Russell e assume a chefia, uma vez que a atriz Marg Helgenberger, a Catherine Willows, vai deixar a série no meio da temporada. O capítulo de estreia mostra Russell e a equipe investigando um tiroteio com duas vítimas em um vagão de metrô.

Já CSI: Miami segue os passos de CSI e sai do canal AXN para estrear sua 10.ª temporada na Sony, quarta-feira, às 21 horas. No capítulo que abre a nova safra, Horatio Caine (David Caruso) continua na trilha do serial killer Jack Toller./ E.J.