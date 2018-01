PREPARATIVOS PARA O CENTENÁRIO

O Arquivo Documental Lina Bo Bardi já tem sido de extrema valia para as pesquisas feitas para a realização da mostra em Roma. Faltam apoios, até mesmo para uma estruturação permanente do instituto que leva o nome da arquiteta, que chegou ao Brasil em 1946, e de seu marido, figuras fundamentais da cultura brasileira. "Temos algumas pessoas trabalhando aqui, mas vamos ter de batalhar mais para o próximo ano", diz Anna.

Por ora, a Casa de Vidro, sede da entidade, é aberta à visitação do público mediante agendamento. A exposição The Insides Are on the Outside / O Interior Está no Exterior, que vem sendo preparada desde 2011 e tem curadoria do suíço Hans Ulrich Obrist, vai ser inaugurada em 4 de abril. É uma mostra com obras especiais criadas para o local por artistas e arquitetos nacionais e estrangeiros como Cildo Meireles e Dan Graham. / C.M.