Preocupação com a forma é um ponto comum no grupo

Em primeiro lugar, e o mais notável, uma preocupação bastante consciente com a questão da forma. Esse é um tema que deveria estar no horizonte de qualquer artista. Não é assim. Ao discutir o filme, em geral se fala do tema, do elenco, das implicações sociais da obra, etc. Menos no trabalho árduo, do corpo a corpo com a linguagem cinematográfica, indispensável para se chegar a um resultado. Entre os mineiros, esse interesse, esse trabalho intensivo com o material fílmico, é perceptível. Ele aparece na obra, de uma forma às vezes até ostensiva. O que já lhes valeu o epíteto (injusto, a meu ver) de formalistas.

Trata-se de um engano. Equívoco que resulta do entendimento da forma como algo pré-existente, uma espécie de recipiente que irá abrigar determinado conteúdo. Na verdade, o "conteúdo" é obtido pela laboriosa construção da forma. É o que se vê de maneira muito clara em trabalhos como Aboio, Andarilho e A Alma do Osso - para citar alguns dos mais famosos entre eles. Os personagens não são descarnados na tentativa de fazê-los entrar na composição como seres abstratos. Mas são tratados como significantes, puros sons e imagens, inteligíveis uns em relação aos outros e pelo contexto em que se distribuem na obra.

Nem sempre é assim, e um documentário como A Falta Que me Faz, de Marília Rocha, aproxima-se sem tantas mediações das personagens e do sentido do que dizem. Nem por isso descuida da elaboração do material fílmico. O grupo mineiro obtém, com esse procedimento rente à linguagem, um cinema físico, corpóreo, sensorial. Longe de ser formalista, trabalha com a aproximação e não com o distanciamento.