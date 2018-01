'Premonição 4' traz mesmo enredo, mas com efeitos 3D

O enredo não é exatamente uma novidade. É que o longa que chega hoje aos cinemas é a quarta parte da franquia "Premonição". A história é bem parecida com as anteriores. Mudam-se apenas os personagens, as situações e as mortes. A grande diferença é que desta vez tudo acontece em 3D.

Assim, detalhes simples como um parafuso que se solta de um carro de corrida e voa em direção ao público ou pregos que caem de uma obra ganham outra intensidade com o efeito da terceira dimensão. As trágicas mortes, com muito sangue e riqueza de detalhes, marca registrada da franquia, também ficam mais impressionantes. As informações são do Jornal da Tarde.