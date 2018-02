Prêmios Jabuti e Portugal Telecom anunciam finalistas

Na comparação entre os todos os finalistas, cinco autores saíram com indicação nos dois prêmios: Chico Buarque de Holanda com "Leite Derramado", Carlos de Britto Mello com "A Passagem Tensa dos Corpos", Bernardo Carvalho com "O Filho da Mãe", Rodrigo Lacerda com "Outra Vida", entre os romances, além de "Lar", livro de poesia de Armando Freitas Filho.

Com um número recorde de inscritos (2.867 livros), o Jabuti privilegiou tanto nomes de autores conhecidos, como Luis Fernando Verissimo ("Os Espiões") e João Ubaldo Ribeiro ("O Albatroz Azul"), como também de jovens talentos - é o caso da gaúcha Carol Bensimon e seu "Sinuca Embaixo d?Água". A lista de romances contou também com um título já premiado este ano: "Se Eu Fechar os Olhos Agora", de Edney Silvestre, vencedor na categoria estreante do Prêmio São Paulo de Literatura. Com isso, ele faturou R$ 200 mil. Curiosamente, o ganhador entre os veteranos, "A Minha Alma É Irmã de Deus", de Raimundo Carrero, não se classificou entre os finalistas. Os vencedores do Jabuti serão anunciados no dia 4 de novembro, quando cada um receberá R$ 3 mil.

Anteontem, antes do anúncio do Portugal Telecom, a coordenadora da curadoria, Selma Caetano, afirmou que, diferentemente da edição anterior, nesta não houve nenhuma unanimidade do júri na avaliação das obras concorrentes - tanto que, das 54 semifinalistas, 38 tiveram voto de ao menos 1 dos 11 jurados.

A Companhia das Letras emplacou seis dos dez livros que vão à final, incluindo os dois únicos de não-brasileiros, "Caim", do português José Saramago (1922- 2010), e "AvóDezanove e o Segredo do Soviético", do angolano Ondjaki. Entre os títulos de brasileiros, a editora teve selecionados "A Passagem Tensa dos Corpos", de Carlos de Brito Mello, "Lar", de Armando Freitas Filho, "O Filho da Mãe", de Bernardo Carvalho, e "Leite Derramado", de Chico Buarque.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da Objetiva/Alfaguara, concorrem aos prêmios de R$ 100 mil (1.º colocado), R$ 35 mil (2.º) e R$ 15 mil (3.º) "Outra Vida", de Rodrigo Lacerda, e "Pornopopeia", de Reinaldo Moraes. "Olhos Secos" (Rocco), de Bernardo Ajzenberg, e "Monodrama" (7Letras), de Carlito Azevedo, completam a lista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.