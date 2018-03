PRÊMIO TELECOM MUDA SUAS REGRAS O Prêmio Portugal Telecom de Literatura anunciou a reformulação de seu regulamento. A premiação, que completa dez anos em 2012, passará a premiar três categorias: romance, poesia e conto/crônica. O valor distribuído em prêmios também aumentou. Passou de R$ 150 mil para R$ 200 mil. De acordo com a organização, a avaliação dos concorrentes por categorias deve privilegiar a diversidade dos gêneros literários. Entre os três ganhadores, também será escolhido o vencedor do Grande Prêmio de 2012. As inscrições terminam no dia 25 de março e podem ser feitas no site www.premioportugaltelecom.com.br.