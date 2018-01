Prêmio Telecom e Jabuti agitam meio literário Flora Sussekind, Leyla Perrone-Moisés, Cíntia Moscovich, Raimundo Carrero e Marcos Frederico Krüger formam a comissão artística da 4.ª edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira 2006. As três melhores obras (romance, conto, crônica, poesia e teatro) publicadas em 2005 serão premiadas em novembro com R$ 100 mil, R$ 35 mil e R$ 15 mil. Já o tradicional Prêmio Jabuti chega à sua 48.ª edição anunciando o um aumento no valor da premiação que deve atingir os R$ 120 mil e a abertura das inscrições até o dia 15 de abril. Podem participar obras inéditas de autores brasileiros, publicadas no país entre 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2005. As inscrições podem ser feitas pela internet, pelo site www.cbl.org.br. A festa de entrega dos troféus está prevista para o dia 20 de setembro.